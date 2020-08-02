Posted on by

محافظ النجف يوجه بمعاقبة الضباط والمنتسبين (المرتشين) والمتسببين بخرق حظر التجوال

وجه محافظ النجف لؤي الياسري ، السبت ، بمعاقبة الضباط والمنتسبين (المرتشين) والمتسببين بخرق حظر التجوال .
وذكر بيان للمحافظة  ان ” الياسري وجه قائد الشرطة بمحاسبة بعض الضباط والمنتسبين للشرطة المتهاونيين بأداء الواجب الذين تسببوا بخرق القانون وحظر التجوال “.
واشار الى ان ” هؤلاء الضباط والمنتسبين تعاونوا مع اشخاص يقومون بأدخال الزائرين بسيارات خاصة واخذ الرشى”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close