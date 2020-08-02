محافظ النجف يوجه بمعاقبة الضباط والمنتسبين (المرتشين) والمتسببين بخرق حظر التجوال

وجه محافظ النجف لؤي الياسري ، السبت ، بمعاقبة الضباط والمنتسبين (المرتشين) والمتسببين بخرق حظر التجوال .وذكر بيان للمحافظة ان ” الياسري وجه قائد الشرطة بمحاسبة بعض الضباط والمنتسبين للشرطة المتهاونيين بأداء الواجب الذين تسببوا بخرق القانون وحظر التجوال “.واشار الى ان ” هؤلاء الضباط والمنتسبين تعاونوا مع اشخاص يقومون بأدخال الزائرين بسيارات خاصة واخذ الرشى”.