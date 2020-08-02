مصدر امني: احالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة

افاد مصدر امني، السبت، باحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة.

وقال المصدر إنه “تم احالة اللواء الركن سعد خلف بدر عواد قائد قوات حفظ القانون الى الامرة”.

ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه المزيد من التفاصيل.