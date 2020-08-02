مصدر يكشف عن الاسباب التي دفعت الاسباني غونزالو للاعتذار من الجوية والتفاوض مع فريق الشرطة

كشف مصدر مقرب من مفاوضات نادي الشرطة العراقي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو عن الاسباب التي ادت الى اعتذاره من ادارة الجوية، والاتفاق مع الشرطة للاشراف على لياقة الفريق الكروي الشرطاوي .

وقال المصدر في حديث إن:” ادارة نادي الشرطة تواصلت مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو الذي سبق وان عمل مع المنتخبين الاولمبي والوطني العراقي لتوقيع عقد معه وانضمامه الى الملاك التدريبي لفريق الكرة بالنادي الذي يستعد لدوري ابطال آسيا، وان غونزالو سيلتحق بالفريق في معسكره الخارجي الاستعدادي للآسيوية”.

واضاف إن:” غونزالو بعث برسالة إعتذار الى ادارة الجوية بعد ان تم الاتفاق على التحاق الاسباني بالملاك التدريبي لفريق الكرة بالنادي، الا انه عاد ليعتذر لسببين بحسب الرسالة، السبب الاول هو حل ادارة الجوية وقدوم ادارة جديدة مؤقتة، اما السبب الثاني هو تصريحات مدرب اللياقة السابق للجوية نصير عبد الامير والتي تحدث فيها بأن ادارة الجوية لم تفي بوعودها المالية معه وقد يكون الاخير هو السبب الرئيس عن الاعتذار”.

يشار الى ان ادارة الجوية سبق وان اعلنت رسميا عن اتفاقها النهائي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو للالتحاق بالملاك التدريبي لفريق الكرة بالنادي.