معذًب أنا عصمت شاهين دوسكي

معذب أنا

سحر بين اغترابي ولوعتي حتى الصبر لم يلق الشفاء على مأساتي بعد الحنين ، بعد الشوق ، بعد مسافاتي أتجرع كؤوس آهاتي *********** عيناك نور الحياة خداك رونق رغم الأسى شفتاك أسطورة عشق جميل شعرك يحكي لزمن ملاحم حكاياتي صدرك الناهد ثائر على الآهات خصرك المياس أسورة ورد وآس مولاتي وجهك الآتي يمزق أوراقي

أشعاري ويحرق ذاتي يحطم أسواري

يكسر قيودي ،يعري جراحاتي ************

أنت أسطورة حلم ، يقرًب سفن أمنياتي أنت لوعة مجهولة وآهة من تراكماتي أيقظت الهوى ، والنوى يشعل ذكرياتي أيقظت سفري وغربتي وفراغ محطاتي أنت حروفي التي قيدت مجراتي أنت وجعي ونيراني وحرماني وحرقة عبراتي ***********

معذب أنا كيف ألم صمتك وصمت صرخاتي ؟ أنت إن أجهضت حلمي وثورتي في كل أنة أشرب علقم كأساتي إن كنت فقيراً ، معدما .. فالغنى بالحب ، شرف مولاتي أبهرتني بالرؤى شوقاً فتعذبت بالشوق مناجاتي ************ أين أنت ..إن غبت عني كطفل محروم أبحث عن حلماتي أصرخ من يسمع صرختي فالسجن مقيد بسلاسل أناتي مغترب ، تائه بين الطرقات لا وطن ، لا صدر امرأة يلم أشتاتي معذب أنا في صمت الليالي آه من وحدتي وغربتي آه من عذاباتي