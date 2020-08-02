نجم نابولي يتطلع لصنع التاريخ أمام برشلونة

يتمنى دريس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي، تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نابولي سيحل ضيفًا على برشلونة في 8 أغسطس/ اب المقبل، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وقال ميرتينز، في تصريحات لراديو “كيس كيس نابولي” الإيطالي: “أنا سعيد بتمديد عقدي مع نابولي والبقاء هنا”.

وأضاف الدولي البلجيكي: “لدينا غدًا مباراة مهمة أمام لاتسيو ستساعدنا في الاستعداد لبرشلونة”.

وتابع: “أولاً، سنواجه لاتسيو، نحن نركز على إنهاء الموسم بقوة ضد خصم قوي للغاية”.

وواصل: “المدرب يعدنا بشكل جيد لمواجهة برشلونة”.

وأتم: “هناك ثقة بالفريق ورغبة كبيرة أيضًا في الفوز بالمواجهة التي قد تصنع التاريخ”.