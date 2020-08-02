Posted on by

نجم نابولي يتطلع لصنع التاريخ أمام برشلونة

يتمنى دريس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي، تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نابولي سيحل ضيفًا على برشلونة في 8 أغسطس/ اب المقبل، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وقال ميرتينز، في تصريحات لراديو “كيس كيس نابولي” الإيطالي: “أنا سعيد بتمديد عقدي مع نابولي والبقاء هنا”.

وأضاف الدولي البلجيكي: “لدينا غدًا مباراة مهمة أمام لاتسيو ستساعدنا في الاستعداد لبرشلونة”.

وتابع: “أولاً، سنواجه لاتسيو، نحن نركز على إنهاء الموسم بقوة ضد خصم قوي للغاية”.

وواصل: “المدرب يعدنا بشكل جيد لمواجهة برشلونة”.

وأتم: “هناك ثقة بالفريق ورغبة كبيرة أيضًا في الفوز بالمواجهة التي قد تصنع التاريخ”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close