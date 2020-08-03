الأعرجي يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

تلقى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الأحد، دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي، لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال مكتب الأعرجي في بيان إن “مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والملحق العسكري للسفارة الروسية”، مبينا أنه “في بداية اللقاء رحب الأعرجي بضيوفه، وجرت مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات العراقية الروسية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن دور جمهورية روسيا الاتحادية في المنطقة”.

وأضاف أن “السفير الروسي مقل رغبة حكومة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق في مجالات الأمن وغيرها، كما وجه دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى مستشار الأمن الوطني لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية”.