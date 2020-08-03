اللقاء الكامل للكاظمي مع الوفد الأيزيدي (فيديو)

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الأيزيديين هم مكوّن أصيل من مكوّنات الشعب العراقي، فيما تعهد بإيجاد المختطفين على يد تنظيم داعش.

وأضاف الكاظمي خلال لقائه وفداً من المكوّن الأيزيدي، وتابعه “ناس” (3 آب تموز 2020) أن “تنظيم داعش لا يمثل الإسلام، بل هو مجموعة إرهابية، اعتدت على جميع مكونات الشعب العراقي، ومن ضمنها المكون الأيزيدي”.

وتابع، أن “تجربتنا مع قرية كوجو يجب أن يحول إلى مشروع حي للذاكرة، لكي لا يتكرر ما حصل”.

ولفت إلى أن “حقوق الأيزديين في العراق هي كحال بقية المكونات، وليس هناك أي فرق بينهم”، مشيراً إلى أن “التنوع هو عامل قوة وليس عامل ضعف”.