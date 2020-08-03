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النجيفي: الانتخابات القادمة صراع بين النفوذ الإيراني ورافضيه

وصف محافظ الموصل الأسبق والقيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الأحد، الانتخابات النيابية القادمة بأنها عبارة عن صراع بين «المحور الإيراني» والمحور الرافض له.

النجيفي قال عبر تويتر: «الانتخابات القادمة صراع بين المحور الايراني والمحور الرافض للنفوذ الإيراني بمختلف توجهاته».

واعتبر النجيفي أن الفساد وحالة اللادولة هي «نتائج لسياسة المحور الإيراني في بناء دولته ومؤسساته المرتبطة به خارج إطار دولة ودستور جميع العراقيين».

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قدد حدد السادس من حزيران العام القادم، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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