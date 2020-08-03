كورونا.. التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة والوفاة المسجلة في الكرخ

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفيروس كورونا، مع اعداد الشفاء والوفيات.

وتضمن الموقف الوبائي التوزيع الجغرافي لاعداد الحلات المشخصة بفيروس كورونا، حيث سجلت أبو دشير اصابتين، أبو غريب 11، الاسكان 2، الاعلام 13، البياع 6، التراث 5، الحرية 12، الدورة 6، الدولعي 1، الرحمانية 1، السيدية 8.

وسجلت الشرطة الخامسة 1، الشعلة 13، الطارمية 7، الطوبجي 3، الغزالية 5، القادسية 8، الكاظمية 10، الكرخ 2، المحمودية 10، المنصور 1، المواصلات 2، الوشاش 1، اليرموك 16، اليوسفية 1، جكوك 1، حي الجامعة 5، حي الجهاد 8، حي الخضراء 2، حي العامل 30.

وتابع، أن حي العدل سجل 10 اصابات، سبع البور 1، سكنة جانب الرصافة 7، محافظة النجف 3، محافظة المثنى 1، محافظة ديالى 1، محافظة بابل 1.

وسجلت دائرة صحة الكرخ اليوم، شفاء 384 مصابين من الفيروس، فيما كانت الوفيات، وفاة/65سنة/ذكر/حي الرسالة/محلة855، وفاة/68سنة/ذكر/الدورة/محلة852.

وسجلت وفاة/49سنة/انثى/گميرة/ابو ضفة زراعي، وفاة/79سنة/ذكر/الحرية/محلة438، وفاة/81سنة/انثى/المحمودية/حي الموظفين.