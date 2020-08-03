مسؤول الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني : نظام الدائرة الواحدة افضل للكورد من المتعددة

قال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) ، اليوم الاحد ، ان الأطراف العراقية لم تتفق على نظام للانتخابات حتى الان ، كما لم يكتمل قانون الانتخابات بعد ، لافتاً الى ان نظام الدائرة الواحدة ، افضل من تعدد الدوائر بالنسبة للكورد في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة .

خسرو گوران قال ان ” الخلافات بين الأطراف العراقية على شكل النظام الانتخابي أبقت قانون الانتخابات معلقاً “، مضيفاً ان “ما جاء في مقترح القانون هو توزيع المحافظة على عدة دوائر انتخابية دون تحديد عددها ” .

موضحاً ، ان ” من المهم للكورد ان تجرى الانتخابات التشريعية العراقية وفق نظام الدائرة الواحدة لان أصوات الكورد مشتتة وهم موجودون في الكثير من المحافظات العراقية ، لكن اجراء الانتخابات على شاكلة الدورة الماضية حيث جرى توزيع العراق على 18 دائرة أدى الى تقليل عدد مقاعد الكورد في البرلمان العراقي”.

وتابع ” في 2 من الانتخابات التشريعية بعد 2003 تمكن الكورد من الحصول على 80 مقعداً لكن هذا العدد انخفض في الانتخابات التشريعية الأخيرة الى 60 ” ، مبيناً ان ” من المهم الان حشد الدعم في البرلمان العراقي لمقترح الدائرة الواحدة في الانتخابات المقبلة”.