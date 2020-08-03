مستشار خامنئي: آيا صوفيا سيظل مسجدا حتى يوم القيامة والشعب التركي ممتن لأردوغان

أعرب مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن دعمه المطلق للحكومة التركية في قرارها إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في مدينة اسطنبول إلى مسجد.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية عن ولايته في برنامج تلفزيوني أن قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أحدث جدلا واسعا في العالم “إنجاز إسلامي مهم كان يتطلع إليه الشعب التركي”.

وندد ولايتي بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي دعا إلى إعادة تحويل المعلم المشهور إلى متحف من جديد، وقال: “أليس لديه أمر آخر؟ لقد قام أجنادهم بتحويل جميع المتاحف في العالم إلى كنائس وبناء كل ما كان بوسعهم منذ معركة الأندلس”.

وشدد على أن آيا صوفيا يعد من أهم مساجد تركيا، مشيرا إلى أن كثيرا من التفاصيل المعمارية فيه تؤكد أن هذا الصرح إسلامي بقدر أكبر مما هو مسيحي.

وتابع: “المسجد الذي يبلغ عمره 500 عام سيظل مسجدا حتى يوم القيامة، والشعب التركي ممتن لقرار أردوغان”.