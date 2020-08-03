مستشفى اليرموك: تمنينا من النواب زيارة كامل الاقسام ودعم مؤسساتنا الصحية

اصدرت ادارة مستشفى اليرموك، الاحد، بيانا بشأن زيارة عدد من النواب الى المستشفى، فيما اشارت الى انه كان الاولى بهم ان يدعموا المؤسسات الصحية.

وقالت الادارة في بيان “كنا نتمنى من النواب الذين زاروا المستشفى اليوم ان يطلعوا على كامل اقسام المستشفى وينقلوا صورة حقيقية عنها وعن المختبر الحديث الذي يعتبر من افضل المختبرات في العراق والذي تم افتتاحه في مستشفى اليرموك وكذلك الردهات الحديثة التي تم افتتاحها والتأهيل الذي اجري للردهات الاخرى وايضا الطواريء التي قمنا بتاهيلها بشكل حديث وتم صرف الكثير من المبالغ على اعمال التاهيل مع العلم ان قسم كبير من هذه المبالغ هي من تبرعات الناس الخيرين المتمكنين”.

واضافت ان “الكوادر العاملة في المستشفى قدمت الكثير من التضحيات حيث تعرض مدير المستشفى والمعاون الاداري ورئيس الاطباء والعديد من الاطباء و الممرضين والموظفين والعاملين للاصابة وكذلك استشهاد عدد منهم بسبب هذا الفايروس اللعين”.

وتابعت ان “دائرة صحة الكرخ تسجل بشكل يومي اعداد كبيرة جدا من المصابين بالمئات تجاوزت في احد الايام الثمانمائة حالة في يوم واحد مما يسبب ضغطا شديدا على المؤسسات الصحية وبالاخص مستشفى اليرموك التي تضطر لاستقبال اعداد تفوق طاقة المستشفى”، لافتة الى انه “بخصوص المقطع المنشور فهو يمثل حالات في ردهة الاستقبال في الطواريء حيث كانوا في الانتظار لحين تجهيز اماكن لهم في الردهة الخاصة بفايروس كورونا”.

واشارت الى انه “كان اولى بالنواب ان يدعموا مؤسساتنا الصحية في معركتها ضد هذه الجائحة وليس فقط تسليط الاضواء على حالات قد تعتبر سلبية دون ان يتم التبين من حقيقة الوضع واجتزاء لقطة معينة ليتم اعتبارها تمثيلا للواقع الصحي وفي ذلك اجحاف كبير للجهود والتضحيات المبذولة من قبل الجيش الابيض وكنا نتمنى منهم ان يقدموا الدعم المعنوي والنفسي للمستشفى ومنتسبيها بالاضافة الى الضغط على وزارة المالية لتقديم الدعم المادي من قبل الدولة لرفد المستشفى بالمزيد من الأسرة والاجهزة الطبية لتتمكن المستشفى من استقبال الاعداد المتزايدة من الحالات المصابة بفايروس كورونا”.