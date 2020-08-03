مكافحة الإرهاب: شخصنا أسلوبًا جديدًا لداعش وسنطلق عمليات كبيرة قريبًا

كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، أمس الاحد، عن إلقاء القبض على بعض خلايا تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين، فيما أشار إلى عمليات كبرى في الأيام المقبلة.

وقال الساعدي إن “جهاز مكافحة الإرهاب عمله استخباري في جميع القضايا التي تتطلب مكافحة الإرهاب في هذا البلد”، مبينا أن “الجهاز عملياته مستمرة ضد بقايا عصابات داعش”. وأضاف أن “جهاز مكافحة الإرهاب شخّص الأسلوب الجديد الذي استخدمته عصابات داعش”، مبينا أن “الأيام المقبلة ستشهد عمليات كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش”. ولفت إلى “وجود تنسيق مع جهاز المخابرات ووزارة الدفاع والشرطة الاتحادية بشأن عمليات ملاحقة فلول داعش”. وقبل ساعات من تصريح الساعدي، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مدينة السليمانية، وزير الدفاع جمعة عناد. وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان: بحثنا خلال اللقاء “ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة تنظيم داعش وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد”. وأشاد رئيس الجمهورية بـ”الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مختلف قواطع العمليات”، مثنيًا على “الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة الإرهاب وإصرارهم على دحر فلوله أينما وجدت”. بدوره ثمّن وزير الدفاع، وفق البيان، “الدعم المتواصل من الرئيس في مجال تطوير الجيش العراقي بكافة صنوفه”، مستعرضًا خطط “الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة”.