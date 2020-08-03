ملا طلال: قرار الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاحد، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.

وقال ملا طلال في مقابلة أنه “لا نريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن”.

واضاف ان “هناك فريق خاص لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية”، لافتا الى ان “هناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخ امن لإجراء انتخابات مبكرة”.

واشار الى ان “على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات”، مؤكدا انه “ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة”.

ونوه الى ان “تحديد موعد الانتخابات خلق نوعا من التنافس بين القوى السياسية”، مؤكدا ان “قرار الكاظمي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة لم يكن ردة فعل لاي تدافع سياسي”.