نائب يوجه دعوة للرئاسات الثلاث بشأن الانتخابات

اعتبر النائب منصور البعيجي، الاثنين، اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما دعا الرئاسات الثلاث الى عقد اجتماع بشأن الانتخابات.

وقال البعيجي في بيان ان “اجراء الانتخابات المبكرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد بعد الاحداث التي حصلت من تظاهرات خارج بها ابناء الشعب العراقي جراء تدهور اغلب القطاعات في الدولة العراقية “، مبينا “اننا ندعم اجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الاجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع”.

واضاف ان “هناك عدة خطوات يجب ان يتم حسمها وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والتصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات اضافتا الى بعض الخطوات الاخرى من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيه”.

واعرب البعيجي عن امله “من الجميع ان يقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة والابتعاد عن خلق ازمات لاتخدم اي جهة وسيتضرر بها الجميع”، داعيا “الرئاسات الثلاث الى الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم امر اجراء الانتخابات المبكرة باقرب وقت خدمتا للجميع”.