نينوى تسجل 132 إصابة جديدة وحالتي وفاة بوباء كورونا

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ظهر اليوم الإثنين، عن جملة القرارات والإجراءات الخاصة بالوقاية من وباء كورونا والحد من تفشيه في مدن الإقليم ، إثر زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالوباء خلال الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ .

بيان للوزارة شدد على جميع الاماكن العامة ، الأسواق ، المطاعم ، المحال التجارية ، بعدم السماح بدخول المواطنين من دون ارتداء الكمامات ، محذرا أصحاب هذه الأماكن من اغلاقها لمدة 10 ايام وتغريمهم مبلغ مليون دينار.

كما اشار البيان الى استمرار حظر التجوال بين المحافظات والإدارات المستقلة داخل إقليم كوردستان ، لافتاً الى ان التجوال في الحالات الضرورية الملحة يكون وفقا لنظام السماح الالكتروني (الاستمارة الالكترونية)، فيما تم حظر التنقل بين الاقليم والمحافظات العراقية لمدة أسبوع واحد.

كما قررت الوزارة ، اغلاق جميع المراكز وعيادات الاطباء واطباء الاسنان والمختبرات لمدة 14 يوما، وكذلك اغلاق الاماكن السياحية والكافيهات والمتنزهات والمقاهي والنوادي الليلية و قاعات الرياضة والمسابح .

الوزارة شددت كذلك على استمرار منع إقامة مناسبات العزاء، والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية ، مستثنية المطاعم والمأكولات من الاغلاق ولكن بشرط البيع بشكل التوصيل المباشر فقط (ديليفري) مع مراعاة التعليمات الصحية.

بيان الوزارة أشار الى ان تجوال الدبلوماسيين الأجانب وقوات التحالف بين المحافظات والإدارات المستقلة سيكون مسموحا به.

كما شدد بيان الوزارة على ضرورة التزام مؤسسات القطاع الخاص بأن يرتدي موظفوها الكمامات تحت طائلة المسؤولية والمخالفة بمبلغ 150 الف دينار عن كل حالة مخالفة ، مشيراً الى ان اي تجمع خارج المؤسسات الحكومية والخاصة لا يراعي مبدأ التباعد الاجتماعي سيؤدي الى تغريم كل حالة بمبلغ 10 الاف دينار.

البان لفت الى ان الاشخاص الذين سمح لهم بدخول اراضي اقليم كوردستان وخاضعون للحجر الصحي في الفنادق او المنازل يجب ان يلتزموا بالحجر وفي حال عدم الالتزام فإنه سيتعرضون لدفع مخالفة بقيمة مليون دينار عراقي.

اغلاق معبر ابراهيم الخليل الحدودي لمدة اسبوع بشكل كامل امام الوافدين باستثناء التبادلات التجارية.