أرسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي (فيديو)

توج نادي أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة رقم 14 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على أرض ملعب ويمبلي الشهير في لندن.

ودخل تشلسي إلى المباراة بقوة، وحقق التقدم في الدقيقة الخامسة بهدف من الأميركي كريستيان بوليسيتش.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 28 من أجل إحراز هدف التعادل والذي جاء بأقدام المهاجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتحقيق التقدم، قبل أن يعود أوباميانغ ويحرز الهدف ثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.

ولم يكن تشلسي محظوظا خلال هذه المباراة فقد اضطر المدرب فرانك لامبارد لإجراء تبديلين إجباريين بعد إصابة كل من سيزار إزبيليكويتا وبوليسيتش كما أصيب البديل الإسباني بيدرو على مستوى الكتف باللحظات الأخيرة، وتضاعفت المعاناة بعد طرد متوسط الميدان ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 73.

وبفضل هذا التتويج، ضمن الفريق الذي يدربه الإسباني مايكل أرتيتا المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

فيما ضمن تشيلسي التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الرابع في الدوري برصيد 66 نقطة.

A.A