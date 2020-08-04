إغلاق معبر بيشخابور مع غربي كوردستان حتى إشعار آخر‎

أعلنت إدارة معبر بيشخابور (سيمالكا) من جهة غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الاثنين، أن المعبر مغلق بشكل كامل أمام حركة العبور حتى إشعار آخر بقرار من إدارة المعبر في جانب إقليم كوردستان.

وقال مدير العلاقات في المعبر باز أحمد، في بيان إن ” المعبر مغلق أمام حركة العبور بموجب قرار من إدارة معبر بيشخابور من جانب إقليم كوردستان”.

وكانت إدارة المعبر من جهة غربي كوردستان قد أعلنت، اليوم الاثنين، السماح لحاملي الإقامات بالعودة إلى إقليم كوردستان في أيام محددة من الأسبوع.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت بعد ظهر اليوم جملة قرارات للحد من تفشي وباء كورونا الذي زادت اعداد الإصابات به في إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية ، ومنها اغلاق المعابر امام حركة التنقل باستثناء التجارية منها .