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الجمارك: إعادة إصدار معمل اسفلت إلى قطر مخالف لشروط الاستيراد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إعادة إصدار معمل اسفلت مخالف لشروط الاستيراد في مركز جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إن “مركز جمرك أم قصر الشمالي أعاد إصدار معمل اسفلت مستعمل إلى دولة قطر مكون من 33 طرداً بوزن 236 طناً، مخالف لشروط وتعليمات الاستيراد”، مضيفةً أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل”.

وتابعت الهيئة، أن “كوادرها تعمل وبشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الإصابات، الا أن العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من أجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية ومنع دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين”.

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