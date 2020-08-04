الزراعة تعلن شروط استيراد القطاع الخاص للمواد العلفية

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن شروط أستيراد المواد العلفية الاولية لعلائق الدواجن من قبل القطاع الخاص.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان “استنادا الى توجيه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذي ناقش خطط الوزارة في مجال تطوير قطاع صناعة الدواجن والذي عقد يوم الخميس ٣٠ تموز ٢٠٢٠ وتوجيه بتشكيل لجنة فنية لغرض وضع شروط لاستيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة علائق الدواجن من قبل القطاع الخاص وبما يضمن توفير المواد العلفية ووصولها الى المربين بأسعار مناسبة وبما يخدم صناعة الدواجن في العراق ولتنظيم عملية استيراد حبوب الذرة الصفراء العلفية، حيث الكمية المقرر استيرادها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف طن من الذرة الصفراء فيما بلغت الكمية المقرر استيرادها من كسبة فول الصويا (١٠٠٠٠٠)مائة الف طن .مؤكدا ان الوزير الخفاجي صادق على الشروط الخاصة بالاستيراد من أجل منح الموافقات اللازمة للحصول على اجازات الاستيراد”.

واوضح، “يتضمن ذلك الشروط التالية:

١- تنطبق على الشركة المستوردة ،الشروط العامة للاستيراد.

٢- ان يكون للشركة المستوردة نشاط في مجال استيراد المواد العلفية ولها اعمال مماثلة في هذا المجال

٣-الافضلية للشركات التي تقدم كتاب تأييد صادر من الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن يؤيد كونها مستورد للمواد العلفية.

٤- ان لاتقل الكمية المستوردة عن (٢٥٠٠٠)طن ولاتزيد عن (٤٠٠٠٠) طن.

٥- ان يتم الاستيراد وعلى دفعة واحدة خلال مدة اجازة الاستيراد.

٦-تقديم كتاب كفاءة مالية من احد المصارف المعتمدة بمبلغ عشرة مليار دينار عراقي.

٧- أمكانية تقسيم الكمية على المستوردين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في اعلاه بعد نهاية مدة الاعلان.

٨- يكون اخر موعد لدخول مادة حبوب الذرة الصفراء العلفية قبل ٢٠٢٠/١١/١.

٩-تكون مدة تقديم طلبات الاستيراد اربعة ايام اعتبارا من يوم الاحد ٢٠٢٠/٨/٩ ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الاربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢”.

وتابع، ان “هذا الاجراء سيوفر الاعلاف لمربي الدواجن وبأسعار مناسبة ومن مناشىء عالمية رصينة وبأوقاتها المحددة ،،مؤكدا ان الوزارة ستراقب هذه الاجراءات عن كثب وستحاسب المستورد الذي يخالف الشروط المعدة هذا الغرض”.