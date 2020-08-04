الصحة توضح بشأن توفير اللقاح الخاص بكورونا والفئات المشمولة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح صحفي اليوم (3 اب 2020)، إن “الوزارة ومن خلال اللجنة المشكلة متواصلة مع عدد من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا”.

وأضاف، أن “أربع شركات متقدمة في إنتاج اللقاح؛ البريطانية والألمانية والشركة الصينية واللقاح الروسي”.

واوضح إلى أن “اجتماعات عدة عقدت مع هذه الشركات للتباحث حول نوعية وتفاصيل اللقاح ومعرفة الأكثر فائدة وسرعة في الوصول إلى العراق وكذلك الأسعار”.

وتابع أن “الوزارة حددت الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى من بينها الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وغيرها من قليلي المناعة”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اكدت في وقت سابق، أن لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، وسيوزع مجانا على المواطنين.

ا.ح