الطقس ينقلب: الحرارة تنخفض وأمطار متوقعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أمس الاثنين، أن تشهد الايام المقبلة من الشهر الحالي انخفاضًا في درجات الحرارة.

وقال عطية في تدوينة، إن “مبشرات آب خلال الايام القادمة من ناحية درجات الحرارة تبشر بخير بسب اندفاع أخاديد باردة في الطبقات العليا من الجو تعمل على خفض درجة الحرارة السطحية لتكون أقل من معدلاتها اليومية وأجواء صيفية اعتيادية”. وأضاف عطية أنه “تستمر للثلث الاخير من شهر آب باذن الله وهذا سيكون واضحا في الثلث الثاني من الشهر أي بعد يوم 10/8”. وأشار إلى أنه “لا يستبعد هطولات مطرية في بعض الاماكن من البلاد سنعلن عنها في حينها إن ثبتت التوقعات”. بدوره، توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، أمس الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة ايضا. وقال السلامي في إيضاح إنه “من المتوقع ان تشهد مناطق البلاد كافة اجواء مشمسة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 10-20 كم، فيما تنشط في بعض المناطق الى 40 كم”. واضاف، “ستشهد درجات الحرارة العظمى انخفاضًا قليلا عما كانت عليه، حيث من المتوقع ان تسجل دهوك 40 درجة مئوية، والموصل 43، واربيل 42، والسليمانية 39، وكركوك 44، وصلاح الدين 45، وديالى 46، والأنبار 43، وبغداد 46، وبابل 46، وكربلاء 44، والنجف 46، وواسط 48، والديوانية 47، والسماوة 47، وذي قار 47، وميسان 48، والبصرة 48”.