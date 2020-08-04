المنافذ الحدودية: إعادة إرسالية 10 حاويات للإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إعادة إرسالية 10 حاويات للإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية في منفذ ميناء ابو فلوس.

وقالت الهيئة في بيان إن “منفذ ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة اعاد للامارات ارسالية مواد متنوعة(ملابس، اكسسوارات موبايل، أقمشة، مواد منزلية) بعدد كارتون(16010) وبوزن إجمالي (57 طن و287كغم) محملة على حاويات عدد (10) حجم 40 قدم لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية”.

وتابعت، أنه “تم تشكيل لجنة إعادة أعضاؤها من مركز كمرك الميناء وضابط البحث والتحري /هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك ومكتب الأمن الوطني ومكتب استخبارات المنفذ الحدودي”.