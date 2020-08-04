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الموارد: سد الجزرة التركي سيستولي على كميات كبيرة من المياه قبل وصولها سد الموصل

اكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، ان سد الجزرة التركي الذي تعتزم تركيا اقامته سيقلص كميات كبيرة من المياه القادمة من تركيا الى سد الموصل، مؤكدة رفض العراق الكامل لإنشاء هذا السد.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب ان “ماتطلقه تركيا من كميات من المياه عبر سد اليسو للعراق من نهر دجله يصل مباشرة الى سد الموصل ويخزن فيه ومن ثم يجري التحكم به حسب الحاجة والخطة”.

واضاف ان “تركيا تعتزم انشاء سد الجزرة ضمن المنطقة الحدودية الممتدة بين العراق وسوريا وتركيا لغرض الاستفادة منه للزراعة ولمساحات تمتد الى نصف مليون دونم”، مبينا ان “السد حتى الان لم يبنى ولازال فقط مخطط”.

واوضح انه “في حال بناءه سيستولي السد على كميات كبيرة من المياه  الواصلة الى سد الموصل من سد اليسو التركي”، لافتا الى ان “ العراق رفض رفضا قاطعا  اقامة السد وابلغ الجانب التركي بذلك”.

واكد ذياب ان “الجانب العراقي لديه مفاوضات حالية مع الجانب التركي حول الامر وللتوصل الى حل اما بإلغاء تشييده او اعطاء ضمانات بالكميات التي يتم الاتفاق عليها من المياه ان تصل للعراق من دون المساس بحصته المائية”.

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