محافظة عراقية تطبق الحظر الصحي الشامل

اعلنت خلية الأزمة الصحية في بابل، الإثنين، تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ، اليوم (3 اب 2020) انها قررت بـ”تطبيق الحظر الصحي بشكل كامل في جميع أرجاء المحافظة، ومطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية”.

وتضمنت قرارات الخلية، “استثمار كافة الموارد الموجودة في المحافظة لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا، والتواصل مع طبابة الحشد الشعبي والعتبات المقدسة لدعم جهود المحافظة في التصدي لجائحة كورونا”.

وأوصت خلية الازمة ، بـ”حل مشكلة نقص الملاكات الطبية والصحية المتواجدة في الردهات الوبائية”.

وكانت وزارة الصحةقد اعلنت في وقت سابق تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

ا.ح