مدير عام الصحة العالمية يطلق تصريحا ناريا حول مستقبل (كورونا)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، رأينا حول العالم أن الوقت لم يفت أبدا لإعادة إدارة جائحة “كوفيد 19”.

وذكر غبريسوس بأنه، قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا إطلاقا، مؤكدا إذا تصرف العالم معا اليوم، يمكنه انقاذ أرواح الناس، وانقاذ سبل العيش.

ولفت إلى انه “اذا كنت عاملا في القطاع الصحي او عاملا في الصفوف الأمامية، كائنا من كنت، أظهر ثباتا في اتباع التعليمات العامة، وحافظ على سلامتك من خلال ارتداء الكمامة، إن كنت تهتم بمرضاك أو بأحبائك، إن كنت تصعد بوسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل، أو تعمل على شراء حاجاتك الأساسية”.

ونوه أنه “بارتداء الكمامة انت ترسل رسائل إيجابية لمن هم حولك، مفادها بانكم جميعاً معا في هذا الأمر”.