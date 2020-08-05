الإعلام الأمني: ناسفة تستهدف عربة للتحالف في ذي قار

أكدت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية)، اليوم الأربعاء، انفجار ناسفة بعربة تنقل مواد لقوات التحالف في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت «على عجلة حمل تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق الدولي في منطقة سوق الشيوخ في محافظة ذي قار».

وذكر البيان، أن التفجير «أدى إلى احتراق العجلة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية».

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخلية إن صاروخ كاتوشيا سقط قرب مقر النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، من دون أضرار أو خسائر.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن ميليشيا كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.