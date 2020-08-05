العراق يرسل طائرة مساعدات عاجلة إلى لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب.

وأعرب الكاظمي خلال الاتصال عن مواساته وتعازيه وتعاطف العراقيين جميعاً مع الشعب اللبناني، بعد انفجار كبير وقع مرفأ مدينة بيروت، وتسبب بسقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 4000 جريح.

وقال الكاظمي وفق بيان لمكتبه، أنه بين لنظيره اللبناني أن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة، وأن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة، تعبيراً عن مشاركة اللبنانيين مُصابهم.

من جانبه، قدّم رئيس الوزراء اللبناني شكره، للكاظمي، وتقديره لمواقف العراق التي تأتي دائماً لصالح لبنان وشعبه، والعلاقة التأريخية بين البلدين. بحسب البيان.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عصر الثلاثاء عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار