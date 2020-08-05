المالكي: ما يتعرض له العراق من تحديات صحية يستدعي الاستعانة بالخبرات والكفاءات الشابة

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن ما يتعرض له العراق من تحديات صحية يستدعي الاستعانة بالخبرات والكفاءات الشابة.

وذكر بيان لمكتب المالكي ان “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، اليوم، بمكتبه وفد تنسيقية المهن الصحية والطبية، وجرى خلال اللقاء تقديم شرح وافي من قبل الوفد عن مجمل مطالبات شريحة الخريجين من ذوي المهن الصحية والطبية وإمكانية استيعابهم ضمن المؤسسات الصحية للاستفادة منهم في دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا”.

وأشار المالكي بحسب البيان، إلى ان “رعاية القطاع الصحي امر في غاية الأهمية لكونه مرتبط بصحة الانسان وحياته”، معرباً عن “دعمه ومساندته لكل المطالَب التي تقدم بها الوفد”.

وأوضح أن “ما يتعرض له العراق من تحديات صحية بسبب تفشي وباء كورونا يستدعي من الحكومة ووزارة الصحة الاستعانة بالخبرات والكفاءات الشابة من الخريجين وتعيينهم في المؤسسات الطبية لادامة المواجهة وتحقيق الانتصار على الوباء”.

ودعا المالكي، وزارة الصحة وخلية الازمة الى “زيادة اهتمامها لمواجهة خطر تفشي الوباء المتصاعد وارتفاع نسبة الوفيات وحجم الاصابات رغم الجهود المشكورة التي تبذلها الكوادر الطبية والتضحيات التي قدمها رجال الجيش الابيض والذي يشكل خط الصد الاول ضد هذا المرض الخطير”.