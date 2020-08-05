بشروط صارمة.. إعادة فتح العيادات والمراكز الطبية في أربيل

وجاء في بيان للغرفة انه بخصوص العيادات والمراكز والمجمعات الطبية في حدود محافظة اربيل، وبسبب الوضع الصحي واحتياجات الناس فان الغرفة قررت بالتشاور مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم بإعادة فتحها بعد مراعاة عدد من الشروط.

واضاف البيان ان افتتاح العيادات والمراكز والمجمعات الطبية يكون اختياريا، ويتوجب عدم تواجد اكثر من اربعة مرضى في قاعة الانتظار، والا تقل المسافة بين مريض وآخر عن مترين.

وتابع ان على الطبيب ان يرتدي القفازات ويضع الكمامة، مشترطا الا يرافق المريض اكثر من شخص واحد وان يرتديا القفازات والكمامات.

كما اشترط البيان ان يتم تعقيم غرفة العيادة والمركز والمجمع الطبي يوميا، مع عدم جواز استقبال اكثر من 15 مريضا في اليوم الواحد.