سائرون: دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة مشروع سياسي

عد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل بانها مشروع سياسي لتخفيف الضغط الجماهيري عن الحكومة.

وقال محمد في تصريح انه “لا يوجد في الدستور العراقي نص يشير الى وجود انتخابات مبكرة، حيث ان المادة 64 واضحة وهي ان تجري الانتخابات في حال تم حل مجلس النواب”، لافتا الى ان “دعوة الكاظمي لاجراء الانتخابات هي عبارة عن مشروع سياسي لتخفيف الضغط الحاصل على الحكومة من قبل الجماهير والقوى السياسية فيما يخص الازمة الامنية والسياسية والاقتصادية وجائحة كورونا”.

واضاف ان “الكاظمي حاول بهذه الكلمة تحريك الجمود السياسي ودفع الضغط المسلط عليه نحو القوى السياسية”، مبينا ان “الكاظمي رمى لكرة النار التي كانت متجه صوب الحكومة نحو مجلس النواب”.

واكد تحالف سائرون , امس الاثنين , انه مع أي موعد تتفق عليه الكتل السياسية بتحديد موعد للانتخابات ولايهمنا الوقت بقدر ما يهمنا هو التوافق على شكل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، مبينا ان تحديد الكاظمي للموعد غير دستوري وليس من صلاحية السلطة التنفيذية .