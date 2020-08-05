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عالية نصيف تطالب بسحب يد وزير النقل الى حين انتهاء تحقيقات لجنة النزاهة في الخروقات المنسوبة إليه

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل إضافة إلى الإجراءات الادارية، إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة النزاهة النيابية في المخالفات والخروقات المنسوبة إليه .

وأوضحت في بيان اليوم :” ان الإجراءات الإدارية التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن مخالفات وخروقات وزير النقل وبعض المقربين منه تجعلنا نتفاءل ونتأمل خيراً بأن تتم محاسبة ومساءلة الوزراء الذين تؤشر عليهم مخالفات إدارية أو مالية ” ، مبينة :” أن تأخير إقلاع الطائرة من أجل أحد أقارب الوزير هو أسوأ أنواع الفساد الإداري، ويعد إساءة واستهانة بالمواطن العراقي، وتضاف إلى قضية الطائرة مخالفة الوزير لتوجيهات رئيس الوزراء بعدم إجراء أي تغيير في المناصب العليا، حيث قام بتكليف شخص بمهام مدير شركة الخطوط الجوية العراقية “.

وتابعت نصيف :” في الوقت الذي نثني فيه على إجراءات رئيس الوزراء بهذا الخصوص، نؤكد على أهمية سحب يد وزير النقل الى حين استكمال التحقيقات في هيئة النزاهة النيابية وإعلان النتائج “.

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