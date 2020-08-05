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عضو بالأمن النيابية يدعو إلى “إعادة التوازن” بالمناصب “المهمة” في ديالى

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، إلى “إعادة التوازن” بالمناصب “المهمة” في دوائر محافظة ديالى، مشيرا إلى أن “السنة” يشغلون 10 بالمئة فقط من المناصب الإدارية في المحافظة.

وقال العزاوي إن “أغلب المدراء في دوائر محافظة ديالى من مكون واحد”، مبيناً أن “اثنين فقط من السنة هم مدراء أقسام في الدوائر الأمنية من أصل 33 قسماً وفوج طوارئ ومراكز حساسة”.

وأضاف العزاوي أن “نسبة المناصب التي يشغلها السنة تبلغ 10% بجميع دوائر ديالى الموزعة في الأقضية الخمسة للمحافظة، رغم أن عدد نوابهم يوازي عدد النواب الشيعة”، داعياً إلى “إعادة التوازن في المناصب المهمة للدوائر الأمنية والمدنية”.

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