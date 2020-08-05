نداء عاجل من صحة كوردستان للمتعافين من كورونا: تبرعوا ببلازما الدم

وجهت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، نداء عاجلا الى الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء من فيروس كورونا من اجل التبرع ببلازما دمائهم لإنقاذ الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس.

وجاء في بيان للوزارة ان واحدا من خطوط العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدCOVID19 عبارة عن اخذ بلازما دماء اشخاص مصابين بعد ان اكتسبوا الشفاء من الفيروس، مبينا ان كثيرا من المرضى اصاباتهم متفاقمة وبحاجة الى البلازما.

وناشد البيان الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس ومرت 28 يوما على اول يوم تم تحديده لاصابتهم بالفيروس، ان يراجعوا مراكز مصارف الدم من اجل التبرع بالبلازما.