وزير الصحة: نبحث فرض الحظر المناطقي.. وسنصدر تعليمات شهر محرم

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي، فيما أشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إصدار تعليمات وقائية خاصة بشهر محرم.

وقال التميمي إن “الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي”. وأضاف التميمي أن “الوزارة ستصدر تعليمات وقاية خاصة للتعامل مع شهر محرم الحرام”، داعيا “المواطنين الى الابتعاد عن التجمعات والتقيد والالتزام بالتعليمات في مجالس العزاء خاصة بشهر محرم”.

وشدد على “ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي”، مبينا أن “الالتزام بالتعليمات هو الطريقة الأساسية والرئيسة للسيطرة على هذا الوباء”. ولفت الى أن “المستشفيات الرئيسة والتخصصية يتم تفريغها لغرض استقبال مواطنين مرضى بغير كورونا لاسيما مستشفى الكرامة التعليمي”، مشيرا الى أن “مستشفى الكرامة يعد مركزا رئيسا لمرضى الثلاسيميا وفيه أكثر من أربعمائة أو خمسمائة مراجع مسجلين في غسل الكلى”. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 2836 إصابة جديدة بفايروس كورونا إلى جانب 83 حالة وفاة، ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية ظهور الفايروس الـ5 آلاف حالة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه “تم فحص (16813) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1059619)”. وأضافت أنها سجلت 2836 إصابة جديدة، وكما يلي: بغداد الرصافة 373، بغداد الكرخ 330، مدينة الطب 66، النجف 129، السليمانية 44، أربيل 244، دهوك 60، كربلاء 296، كركوك 128، ديالى 89، واسط 106، البصرة 207، ميسان 135، بابل 194، الديوانية 97، ذي قار 41، الانبار 68، المثنى 55، نينوى 112، صلاح الدين 62.

كما بلغت حالات الشفاء الجديدة 1992 موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 381، بغداد / الكرخ 309، مدينة الطب 104، النجف 135، السليمانية 27، اربيل 82، دهوك 5، كربلاء 186، كركوك 64، ديالى 89، واسط 88، البصرة 127، ميسان 52، بابل 132، الديوانية 78، ذي قار 60، الانبار 32، نينوى 33، صلاح الدين 8. أما الوفيات فوصلت إلى 83 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 8، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 2، النجف 3، السليمانية 8، اربيل 5، دهوك 1، كربلاء 2، كركوك 3، ديالى 1، واسط 5، البصرة 6، ميسان 2، بابل 14، الديوانية 4، ذي قار 2، المثنى 3، نينوى 2، صلاح الدين 3.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق إلى 134722 حالة بينها 96103 (نسبة 71.3%) و5017 وفاة، ويرقد 33602 مصابًا في المستشفى منهم 511 في العناية المركزة.