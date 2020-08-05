وزير الصحة يزور الموصل : انشاء مشفيين ومختبريين خاصين بمرضى كورونا

أعلن وزير الصحة العراقية الدكتور حسن محمد التميمي ،اليوم الاربعاء ،خلال زيارته لمدينة الموصل (مركز نينوى) عن انشاء مشفيين ومختبرين في المدينة متخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا .

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى دائؤة صحة محافظة نينوى ، ان “صحة نينوى سجلت خلال الايام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في الاصابات بفيروس كورونا ،فضلا عن اعداد الوفيات بالوقت الذي مازالت تشهد فيه مدينة الموصل حملة لاعمار باقي المشافي التي تعرضت للدمار خلال العمليات العسكرية “.

واضاف التميمي بان “الجهد الهندسي الصحي افتتح 5 معامل للاوكسجين اليوم ومستشفى كرفان اخر لحجر المصابين بفيروس كورونا مع توفير العلاجات اللازمة للمرضى الراقدين “.

مبيا ان”مدة انجاز المشفيين والمختبريين حدد بسقف زمني لايزيد عن 4 اشهر ” .

هذا فيما ، قال بيان صادر عن وزارة الصحة ، طالعته (باسنيوز) ، قال ان وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اطلع ميدانيا على الخدمات الصحية وسير العمل في المؤسسات الصحية لمحافظة نينوى برفقة وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز وعدد من النواب في مجلس محافظة نينوى ومدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي ، خلال زيارته اليوم الاربعاء ، لمحافظة نينوى لمتابعة الواقع الصحي فيها .

مضيفاً ، اشرف الوزير على اهم الاجراءات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا المتخذة في المؤسسات الصحية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية الأولية والمقدمة في محافظة نينوى ، وانه استمع إلى ملاكاتها الطبية والصحية والساندة وما يواجهونه من عقبات لإيجاد حلول لها بهدف تحسين الخدمات الصحية الأولية في نينوى .

مؤكداً ، دعم الوزارة لدائرة صحة نينوى ولعموم دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ، مشيدا بجهود الجيش الابيض في نينوى وبعموم المحافظات لتضحياتهم وتواصلهم بالعمل بشكل مستمر خدمة للمواطنين.