Posted on by

الأعرجي: العراق يرغب باستمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي

ابدى مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي، الاربعاء، رغبة العراق باستمرار العمل مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي.

وقال المكتب الاعلامي للمستشارية في بيان إن “مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الأربعاء، في مكتبه ب‍بغداد، رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق بالنيابة، بيني جينس والوفد المرافق له، وجرى استعراض طبيعة عمل البعثة من تأريخ تواجدها في عام 2017، وماقدّمته للجهات الرسمية العراقية”.

وقدّم بيني، بحسب البيان، “ايجازا عن عمل البعثة وعلاقتها مع الوزارات العراقية المعنية وما هو مخطط للمرحلة المقبلة، وأيضا مقترح إبرام مذكرة تفاهم مع مستشارية الأمن الوطني تتضمن التزامات البعثة الاستشارية ومتطلبات الحكومة العراقية منها”.

وأكد الأعرجي، “على أهمية نتائج العمل ومايتحقق منه لصالح العراق”، مبديا رغبة الحكومة العراقية بـ”استمرار عمل البعثة ودعم العراق على أن يتطور العمل وتحدد المجالات والتوقيتات لإنجازها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close