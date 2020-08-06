الزيدي: اجراء الانتخابات يحتاج الى اموال طائلة ومن الافضل العمل بالدوائر المتعددة

أكد المدير العام الأسبق في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي، الأربعاء، أن العمل وفق الدائرة الانتخابية الواحدة افضل من العمل بالدوائر المتعددة خلال الانتخابات المبكرة.

وقال الزيدي، في تصريح متلفز إن “التعداد السكاني في العراق شيء تعجيزي وهو لم ينجز منذ 2010″، مضيفا أن “المفوضية تعتبر التعداد السكاني مهم جدا لإجراء الانتخابات”.

وأردف أن “بطاقات البايومترية الانتخابية وغيرها من الامور اللوجستية تحتاج اموالا طائلة”، لافتا إلى أن “من الممكن انجاز قانون المحكمة الاتحادية والتصويت خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وأشار، إلى أن “العمل وفق الدائرة الانتخابية الواحدة افضل من العمل بالدوائر المتعددة خلال الانتخابات المقبلة”.

وأكمل أن “العد الالكتروني في الانتخابات يتسبب بمشاكل كثيرة خلال عملية العد والفرز للأصوات”.