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الصحفي العراقي و الباحث الاقتصادي العراقي  يوسف السعدي يحصل على جائزة “القلم المستقل”

الصحفي العراقي و الباحث الاقتصادي العراقي  يوسف السعدي يحصل على جائزة “القلم المستقل” في مهرجان طب بعين هندسية  بالعاصمة بغداد
كرم مهرجان طب بعين هندسية  بالعاصمة بغداد  الصحفي العراقي و الباحث الاقتصادي العراقي  يوسف السعدي – Yousif Alsaadiy   ، في دورته الثانية المقامة بدولة جمهورية العراق
من جانبه قال الباحث الاقتصادي والصحفي يوسف السعدي -Yousif Alsaadiy ، إنه فخور بحصوله على الجائزة قائلا: إن دولة العراق تحرص على تكريم الأصوات المستقلة الداعية لصلاح حال الإعلام.
وشدد يوسف السعدي- Yousif Alsaadiy ، على الشباب العربي ضرورة أن يعمل بجد، وأن يسعى لتحقيق هدفه بكافة الطرق والوسائل المشروعة، وعدم الالتفات إلى ما يسبب له الإحباط.
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