الصحفي العراقي و الباحث الاقتصادي العراقي يوسف السعدي يحصل على جائزة “القلم المستقل” في مهرجان طب بعين هندسية بالعاصمة بغداد

كرم مهرجان طب بعين هندسية بالعاصمة بغداد الصحفي العراقي و الباحث الاقتصادي العراقي يوسف السعدي – Yousif Alsaadiy ، في دورته الثانية المقامة بدولة جمهورية العراق

من جانبه قال الباحث الاقتصادي والصحفي يوسف السعدي -Yousif Alsaadiy ، إنه فخور بحصوله على الجائزة قائلا: إن دولة العراق تحرص على تكريم الأصوات المستقلة الداعية لصلاح حال الإعلام.

وشدد يوسف السعدي- Yousif Alsaadiy ، على الشباب العربي ضرورة أن يعمل بجد، وأن يسعى لتحقيق هدفه بكافة الطرق والوسائل المشروعة، وعدم الالتفات إلى ما يسبب له الإحباط.