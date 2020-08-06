العراق يبحث استيراد الكهرباء من تركيا وفق المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، أنها تجري مباحثات لاستيراد 200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من تركيا، للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد منذ عقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة الأناضول، إنه بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأت الوزارة مفاوضات مع تركيا لاستيراد 200 ميغاوات من الكهرباء عبر خط سلوبي – فايدة – محطة سد الموصل (شمال).

وأضاف أن الكمية المراد استيرادها، ستغطي حاجة محافظات شمالية، منوهاً إلى أن استيراد الطاقة من تركيا يأتي في إطار التحركات العاجلة للوزارة للحد من نقص الكهرباء.

وأردف العبادي أن الجانبين يتباحثان بشأن الأمور الأمور الفنية، ومسائل أخرى تتعلق بالربط الكهربائي بين البلدين.

ووفق تصريحات أدلى بها بوراق قويان رئيس جمعية تجارة الطاقة بتركيا (ETD) للأناضول، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن العراق يمكن أن يكون سوقاً جديدة لصادرات الكهرباء التركية.

ولن تواجه تركيا أية مشاكل فنية في تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، بسبب قصر المسافة بين أقرب نقطتين في البلدين، وفق قويان.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة.

إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويستورد 1200 ميغاوات من إيران. كما أنه يخطط لاستيراد الكهرباء من دول الخليج العربي.

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