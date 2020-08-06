الكاظمي يصدر أوامر بتعيين 500 معتصم

اعلنت عضوة مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، أمس، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اصدار اوامر بتعيين 500 معتصم امام بوابة وزارة الدفاع.

وقالت الحلفي في منشور على منصتها في (فيسبوك)، إنها “خطوة اخرى تحسب لرئيس الوزراء، حيث تم اصدار اوامر التعيين لـ500 معتصم من المعينين على وزارة الدفاع”.

وتقدمت الحلفي بـ”الشكر لرئيس الوزراء على هذه الخطوة لأنها المسار الصحيح لاعادة الحقوق”، بحسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بمجموعة من المتظاهرين ووعد بتلبية مطالبهم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الكاظمي “زار مجموعة من خريجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، واستمع لمطالبهم وطروحاتهم”. ووعد الكاظمي وفقا للبيان، بـ “بتلبية كل مطالبهم”.