المرجع الخالصي يعزي الشعب اللبناني وقواه المجاهدة لما جرى من تفجيرات مفجعة في بيروت امس الثلاثاء ويدعو لدعم الشعب اللبناني في مواجهة العدو

قدم التعازي المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) للشعب اللبناني وقواه المجاهدة لما جرى من تفجيرات مفجعة في بيروت امس الثلاثاء داعياً إلى دعم الشعب اللبناني في مواجهته البطولية للعدوان الذي تنفذه الإدارة الأمريكية الظالمة لمحاصرة المقاومة وتطويق حركتها ومواجهة الآلة الصهيونية الغاشمة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) آل عمران:200

بيان حول التفجيرات الاجرامية في بيروت

تلقينا بحزنٍ بالغٍ وعميق وثقة كاملةٍ وإيمانٍ وتسليم انباء ومشاهد التفجيرات المفجعة في بيروت عاصمة البطولة والمقاومة عصر يوم أمس الثلاثاء، فإننا مع استنكارنا وادانتنا لهذه الكوارث الإرهابية الخطيرة التي لا يمكن لأصابع الكيان الصهيوني وعملائه ان تكون بعيدة عن الانغماس فيها خصوصاً مع استمرار الطيران الصهيوني في التحليق المشاهد والطويل، فإننا إذ نقدم العزاء لشعبنا اللبناني الشقيق وقواه المجاهدة الثائرة ولعوائل الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين، فإننا نطالب كل المخلصين من أبناء أمتنا بدعم الشعب اللبناني في مواجهته البطولية للعدوان الذي تنفذه الإدارة الأمريكية الظالمة لمحاصرة المقاومة وتطويق حركتها ومواجهة الآلة الصهيونية الغاشمة، كما ندعو الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى تبني منهج الرفض لإملاءات الصهاينة وتعنتهم الجائر والوقوف مع قوى الأمة المجاهدة الثائرة لتحقيق النصر وتطبيق العدالة في الأرض.

الرحمة والمغفرة للضحايا الابرار، والشفاء العاجل للجرحى.

(وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) الحج:40

جواد الخالصي

15 ذو الحجة الحرام 1441هـ

5 آب 2020م