خورماتو: القبض على إثنين من كبار تجار المخدرات .. قياديين في ميليشيا ‹العصائب›!

اعتقلت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، إثنين من كبار تجار المخدرات، وفي الوقت ذاته قياديين في ميليشيا ‹عصائب أهل الحق› التابعة للحشد الشعبي، في قضاء خورماتو (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وتتبع إدارياً لمحافظة صلاح الدين).

خالد محمد، من قيادة شرطة خورماتو أفاد : «تم اليوم اعتقال إثنين من كبار تجار المخدرات من أهالي مدينة خورماتو».

وأضاف أن أحد التجار كان قد اعتقل في وقت سابق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة ومن ثم تم الإفراج عنه، واليوم تم القبض عليه برفقة شخص آخر من كبار التجار أيضاً.

وأوضح الضابط الكوردي، أن قوات الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص قبيل عيد الأضحى بتهمة التعامل بالمواد المخدرة في خورماتو، وأن التحقيق معهم لا زال مستمراً.

ووفق المعلومات فإن تاجري المخدرات المعتقلين هما من التركمان الشيعة من قيادات ميليشيا ‹عصائب أهل الحق› في خورماتو.

وانتشر تعاطي وتجارة المخدرات في خورماتو بشكل كبير، جراء التدهور في الأوضاع الأمنية في أعقاب أحداث 16 أكتوبر 2017 وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي على غالبية ‹المتنازع عليها›.