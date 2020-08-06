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رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان ديالى ويعقدان اجتماعاً أمنياً

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء، بوصول رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله إلى محافظة ديالى، وعقد اجتماع مع القيادات الأمنية.

وقال المصدر في حديث إن “رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، وصلا بعقوبة، وعقدا اجتماعاً موسع مع قائد عمليات ديالى، وقائد الفرقة الخامسة، وامري القواطع الأمنية في المحافظة في مقر القيادة قرب القضاء”.

وأضاف، أن “المؤتمر تضمن الاطلاع على انتشار القوات الأمنية في عدد من مناطق المحافظة، والتي مسكت الارض بعد عملية إبطال العراق الرابعة في المحافظة”.

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