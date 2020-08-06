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رئيس استثمار النجف يرد على الدفاع المدني بشأن حريق المخازن

رد رئيس هيئة الاستثمار في النجف ضرغام كيكو، الخميس، على مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم بوهان بشأن حريق المخازن الذي اندلع في المحافظة اليوم.

وقال كيكو إن “هيئة الاستثمار لم تصدق المخططات في حينها من قبل الدفاع المدني ولهذا وجهنا للمستثمر اكثر من إنذار في وقتها لتصديق المخططات من قبل الدفاع المدني وتقييم إنشائي الا ان المستثمر لم يلتزم”.

وأضاف “وجهنا له إنذار وإنذار نهائي وتم فرض غرامات مالية والان وجهنا بسحب الإجازة الاستثمارية”.

وكان مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم بوهان كشف، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع قائد شرطة النجف اللواء فايق الفتلاوي إن “أكثر من خمسين مخزن مواد غذائية احترقت اليوم، بسبب البناء بالسندويش بنل”، مبينا ان “كوادر الدفاع المدني حظيت بدعم من العتبة العلوية والفرق المساندة”.

واضاف انه “لغاية الان لم يتم اطفاء الحريق”، مؤكدا ان “هيئة استثمار النجف لم تأخذ رأينا ولم تعرض علينا المشروع اصلا ولم تأخذ موافقتنا في بناء المخازن”.

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