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شرطة الديوانية توضح بشأن القبض على نجل المنسق العام لتجمع القوى الوطنية

اوضحت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاربعاء، بشأن القاء القبض على نجل المنسق العام لتجمع القوى الوطنية.

وذكرت القيادة في بيان ان “عددا من صفحات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء نشرت خبرا يتعلق بإلقاء القبض على نجل المنسق العام ل‍تجمع القوى الوطنية في الديوانية من قبل القوات الامنية بدون اسباب”.

واضافت انها “تود ان توضح لكم ان أسباب إلقاء القبض الصادر بحقه تعود لكونه مطلوبا لدى قسم مكافحة الإجرام وفق أحكام المادة ( ٢٢٩ ) الخاصة بالاعتداء على موظف أثناء تأديته الواجب”، داعية الى “توخي الحذر والدقة في نقل الخبر والتأكد من مصدره الرسمي”.

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