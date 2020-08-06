قائد عمليات نينوى يوجه بإلغاء سيطرات الحشد داخل الموصل

وجه قائدعمليات نينوى اللواء الركن اسماعيل شهاب المحلاوي، اليوم الأربعاء، بإلغاء كافة سيطرات الحشد الشعبي داخل مدينة الموصل.

وقال المحلاوي إن «محافظة نينوى تشهد استتباباً أمنياً، خاصة في مدينة الموصل وضواحيها، لذلك نوجه بإلغاء السيطرات التابعة للحشد الشعبي المنتشرة في مداخل ومخارج المدينة، والاكتفاء بالسيطرات ونقاط التفتيش الخارجية بقوات مشتركة من عناصر أمنية وعسكرية فقط».

وأمر المحلاوي خلال جولة تفقدية في مدينة الموصل وضواحيها، بافتتاح كافة المناطق والطرق المغلقة من قبل الجهات العسكرية والأمنية وإعادة الحياة الطبيعية.