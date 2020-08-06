كورونا.. الداخلية العراقية تتوعد بملاحقة فئتين بتهمتي التحايل وتهديد المجتمع

قال اللواء خالد المحنا – المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ان الإجراءات القانونية تطبق بحق من يخالف او يتحايل ويكسر حظر التجوال، مشيرا الى ان القوات الامنية مستمرة باعتقال المخالفين بشكل يومي.

وذكر المحنا في مقابلة متلفزة انه “في الفترة الأخيرة كان هناك تراخي من المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية”، مشيرا الى ان “قوات الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية تلقي القبض يومياً على أشخاص غير ملتزمين وايضا تحتجز مركبات وعجلات ودراجات”.

وتابع: “للأسف هناك من يستغل السماح بقضاء الأمور الضرورية في التحرك بين الأسواق وداخل المنطقة، ولا يمكن أن نضع شرطة أمام كل زقاق لمنع الناس من الحركة يجب أن يكون هناك وعي وأن يكون الالتزام حاضرا وطوعياً”.

ولفت الى ان “الإجراءات القانونية تطبق بحق من يخالف او يتحايل ويكسر الحظر، حيث يحال المخالف يحال لمركز الشرطة ثم يعرض على القضاء وقاضي التحقيق وفى بعض الأحيان يتم توقيفهم او اخراجهم بكفالة”.

وقال “في حال تكرار المخالفة تطبق بحقه الإجراءات القانونية بتهمة الأضرار بالصحة العامة وتهديد المجتمع”.

وأكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء 4 آب 2020، أن الوزارة ستتوجه لفرض الحظر الصحي المناطقي، فيما أشار إلى أنها ستصدر الأسبوع المقبل تعليمات وقائية خاصة بشهر محرم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميمي قوله التميم “الوزارة تبحث فرض الحظر الصحي المناطقي وأن دائرة صحة الكرخ تطبق هذا النوع من الحظر”، مشيرا الى أن هناك إجراءات مشتركة بين وزارة الصحة والجهات الساندة لغرض تطبيق هذا الحظر”.

وأضاف التميمي، أن “الوزارة ستصدر تعليمات وقاية خاصة للتعامل مع شهر محرم الحرام”، داعيا “المواطنين الى الابتعاد عن التجمعات والتقيد والالتزام بالتعليمات في مجالس العزاء خاصة بشهر محرم”.

وشدد على “ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي”، مبينا أن “الالتزام بالتعليمات هو الطريقة الأساسية والرئيسية للسيطرة على هذا الوباء”.

ولفت الى أن “المستشفيات الرئيسية والتخصصية يتم تفريغها لغرض استقبال مواطنين مرضى بغير كورونا لاسيما مستشفى الكرامة التعليمي”، مشيرا الى أن “مستشفى الكرامة يعد مركزا رئيسا لمرضى الثلاسيميا وفيه أكثر من أربعمائة أو خمسمائة مراجع مسجلين في غسل الكلى”.

ومنذ 24 تموز الماضي يسجل العراق معدل إصابات يومي يبلغ 2000 إصابة يومياً وكانت أعلى حصيلة سجلت في 31 تموز الماضي وبلغت 3346 اصابة.

وسجل العراق بتاريخ 26 تموز الماضي أعلى حصيلة وفيات بـ 122 حالة ، فيما كانت أعلى حصيلة يومية للمتعافين 3918 وحدثت في 28 تموز الجاري.