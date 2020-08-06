لا قرار برفع حظر التجوال حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، امس الأربعاء، تسجيل 2834 إصابة و77 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه تم تسجيل 2339 حالة شفاء في العراق، بينما تم تسجيل 2834 إصابة موزعة على: بغداد الرصافة 314، بغداد الكرخ 337، مدينة الطب 50، النجف 181، السليمانية 56، اربيل 218، دهوك 83، كربلاء 285، كركوك 75، ديالى 54، واسط 115، البصرة 301، ميسان 104، بابل 189، الديوانية 107، ذي قار 56، الانبار 53، المثنى 68، نينوى 145، صلاح الدين 43. وبلغ عدد الوفيات الجديدة 77، توزعت على: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 6، مدينة الطب 4، النجف 3 ، السليمانية 4، أربيل 6، دهوك 2، كربلاء 5، كركوك 5، واسط 3، البصرة 9، بابل 9، الديوانية 4، الانبار 3، المثنى 1، نينوى 4. وبهذا ارتفع مجموع حالات الشفاء الكلي إلى 98442، كما ارتفع مجموع الإصابات الكلي إلى 137556، في حين أصبح مجموع الوفيات الكلي 5094. الى ذلك، توعدت وزارة الصحة، باجراءات صارمة ستتخذ بحق المخالفين للتعليمات الصحية، نافية وجود أي تخفيف في الإجراءات الوقائية. وكشفت عن قرب إعلان التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسيم عاشوراء. وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي إن “الوزارة تتوجه لزيادة الإجراءات القانونية، بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات”، مضيفا أن “الإجراءات الوقائية ستستمر بالحدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد الإصابات بنفس الوتيرة”. وأشار إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سيعلن عن القرار المناسب حسب الموقف الوبائي، لذلك لا يوجد في الوقت الحالي رفع لحظر التجوال وعودة للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش”. وفيما يخص مراسيم عاشوراء في ظل الوباء، أكد أن “اللجنة الاستشارية العليا اتخذت التدابير اللازمة لغرض إكمال الدراسة وتقدميها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار بشأن مراسيم عاشوراء، فضلا عن أخذ رسالة المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني فيما يخص التعامل بمراسيم عاشوراء بنظر الاعتبار”، مبينًا أن “الوزارة ستعلن التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسيم عاشوراء”.