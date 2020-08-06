مارادونا يتحدى ميسي من أجل مواجهة كورونا

ينظم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” بالتعاون مع الصليب الأحمر، حملة خيرية غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا.

أطلق الاتحاد حملة تضامنية بعنوان “معًا من أجل أمريكا الجنوبية” لمكافحة أثار فيروس كورونا والتي أضرت كثيرًا بالقارة اللاتينية.

وقال أليخاندرو دوينجيز، رئيس “كونميبول”، إن هذه الحملة تقوم على دعوة النجوم العظماء في القارة بهدف جمع التبرعات.

وتفاعل دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين السابق مع هذه الحملة، إذ تبرع بقميص موقع، هو نسخة طبق الأصل من القميص الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986.

وتحدى مارادونا ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لمواصلة هذه الحملة الخيرية، إذ أعطى تعليمات لمحاميه من أجل التواصل مع النادي الكتالوني لتعزيز هذه المبادرة.

ومن بين الأفكار المطروحة، إقامة لقاء افتراضي بين ميسي ومارادونا، خلال الفترة المقبلة.